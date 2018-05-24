Международный праздник "Браславские зарницы" пройдет 26-27 мая

На празднике "Браславские зарницы". Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный праздник традиционной культуры "Браславские зарницы" пройдет 26-27 мая в Браславе Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.

В программе первого дня фестиваля - конкурс хоровых коллективов Витебской области, торжественное шествие, концерты с участием профессиональных и любительских коллективов из Беларуси и зарубежных стран (России, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии).

Вечером 26 мая на площадке древнего городища "Замковая гора" состоится праздник средневековой культуры "Меч Брачислава" с участием клубов исторической реконструкции, уличного театра "Гистрион" и фолк-группы "Лiты Талер" (Минск).

Во второй день фестиваля пройдет заключительный гала-концерт и выступление почетных гостей форума Театра народной песни и танца Cмоленского государственного института искусств. В течение праздничных дней будет работать "Браславский фальварак" с презентациями сельских подворий, ремесленными рядами, выставками-продажами предприятий Браславского района. Вечером на берегу живописного озера Дривяты состоится фестиваль-конкурс "Танец ветра". В небо взметнутся воздушные змеи.

Фестиваль "Браславские зарницы" является одним из старейших в Беларуси, свой 50-летний юбилей он отметил в 2017 году. Мероприятие проходит в статусе международного с 2009 года

Организаторами праздника являются Браславский районный исполнительный комитет, Витебский областной исполнительный комитет, Министерство культуры.-0-