Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище

Во время прощания с актером. Фото ТАСС

15 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Похороны народного артиста РСФСР Михаила Державина прошли сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве.

На последнюю церемонию пришли самые близкие артиста - его родные, друзья и коллеги. Перед захоронением состоялось отпевание в церкви на Арбате, недалеко от дома, где жил Державин, в храме Преображения Господня на Песках.

Сегодня в Московском академическом театре сатиры с Державиным также смогли попрощаться все желающие. Зал был заполнен практически до отказа, зрители проводили актера последней овацией.

Проститься с Михаилом Державиным пришли специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, Александр Ширвиндт, Наина Ельцина, Вера Васильева, Игорь Золотовицкий, Эммануил Виторган, Вера Алентова, Марк Розовский, Клара Новикова и другие.

Умер Михаил Державин В кино Михаил Державин дебютировал будучи студентом, сыграв главную роль в фильме "Они были первыми". Затем он снимался в картинах "Серебряное ревю", "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Ночной визит" и многих других.

Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Он известен не только как театральный, но и как киноактер. Исполнял роли в фильмах "Они были первыми" (1956), "На Киевском направлении" (1967), "Трое в лодке, не считая собаки" по одноименному произведению Джерома К. Джерома (1979), "Моя морячка" (1990), "Чокнутые" по одноименной повести Владимира Кунина (1991), "Жених из Майами" (1994), "Старые клячи" (2000), "Мексиканский вояж Степаныча" (2012) и др. В общей сложности снялся более чем в 40 кинокартинах.

С 1967 по 1980 год выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" (1985) и "Хочу знать!" (2013).

Народный артист РСФСР (1989). Награжден орденами Дружбы (1996) и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006, 2011). Заслуженный деятель искусств Польши (1976). Лауреат театральной премии "Хрустальная Турандот" (2007, "за долголетнее и доблестное служение театру").-0-