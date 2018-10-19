Минкульт должен помочь Ивановскому району в восстановлении усадьбы Наполеона Орды - Рыженков

19 октября, Ивановский район /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры должно выполнить свое обещание и помочь Ивановскому району в восстановлении усадебного дома Наполеона Орды. Такое мнение высказал сегодня при посещении региона первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Тему подняла начальник отдела культуры Ивановского райисполкома Валентина Бородинчик. Усадебный дом Наполеона Орды в урочище Красный Двор восстанавливают с 2009 года. Постановлением Совмина этот объект внесен в Государственный список историко-культурных ценностей, он является главным в районном музейном комплексе Наполеона Орды, который уже действует.

"На восстановление фундаментов, срубов дома и другие работы затрачено без малого Br400 тыс. Для того чтобы завершить полностью этот объект и воссоздать тематическую экспозицию, которая будет представлять быт шляхты ХVIII - начала XIX веков, требуется еще около Br700 тыс. За счет средств местного бюджета осилить такой объем нереально, - сказала Валентина Бородинчик. - Требуется содействие в разрешении вопроса по финансированию восстановительных работ за счет средств республиканского бюджета. В свое время Министерство культуры было инициатором в этом вопросе и выделило определенную сумму".

При этом начальник отдела культуры заметила, что ивановцы не сидят сложа руки. "Мы очень много работаем по привлечению инвесторов. Была объявлена областная профсоюзная акция по строительству усадебного дома Орды. Мы стучимся во все двери, много работ проводим хозспособом", - добавила она.

"Наполеон Орда создал около полутора сотен рисунков всех наших известных на то время архитектурных ценностей. Без этого мы не смогли бы восстановить ни Мирский замок, ни Несвижский, ни Ружанский и другие. И при этом не можем восстановить за сравнительно небольшие деньги усадьбу того, кто это сделал. Логика какая-то вывернутая. Конечно, с этой темой надо разобраться. Я тоже возьму ее на контроль", - сказал Максим Рыженков.

Сегодня первый заместитель главы Администрации Президента с рабочей поездкой посещает Ивановский район. Он встретился с жителями агрогородка Мотоль, побывал в агрогородке Достоево, посетил местные социальные объекты.-0-