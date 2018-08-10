Минкульт проводит конкурс эскизных проектов нагрудных знаков почетных званий

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси по 1 октября проводит конкурс эскизных проектов нагрудных знаков почетных званий, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Конкурс проводится по следующим номинациям: эскизный проект нагрудного знака к почетному званию "Народный"; эскизный проект нагрудного знака к почетному званию "Заслуженный"; эскизный проект нагрудного знака к почетному званию "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь"; эскизный проект нагрудного знака к почетному званию "Заслуженный тренер Республики Беларусь".

Участниками конкурса могут быть авторы (коллектив авторов), которые имеют (или получают) профессиональное образование в сфере изобразительного искусства, дизайна, скульптуры или опыт по разработке эскизных проектов государственных наград Беларуси.

Инструкция о конкурсе размещена на сайте kultura.by в разделе "Конкурсы и мероприятия".-0-