Минск был и остается для меня единственным местом для творчества - Виктор Альшевский

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художник лауреат Государственной премии Республики Беларусь Виктор Альшевский на открытии персональной выставки "Точка отсчета" в Национальном художественном музее Беларуси поделился с журналистами, что Минск был и остается для него единственным местом для творчества, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние 20 лет Минск расцвел и стал настолько выразительным, что где бы я ни был, где бы ни путешествовал, всегда возвращаюсь домой и только здесь могу работать и создавать свои картины", - сказал Виктор Альшевский.

Открывшаяся сегодня выставка одновременно представляет и творческий отчет художника за 15 лет, и символ непрерывности его творческого поиска, когда ранее созданные проекты и произведения ложатся в основу новых, на первый взгляд, совершенно не похожих на то, что создавал автор ранее.

Экспозиция выставки состоит из четырех частей: "Мой Минск", "Фрагменты Вавилонской башни", "Музеи мира" и "Портрет современника".

Экспозиция "Мой Минск" - это посвящение городу, который дал художнику вдохновение и в котором в ежедневной и кропотливой работе рождались произведения автора. Здесь Минск предстает перед зрителем в разные годы, с разными акцентами мироощущения.

Проект "Фрагменты Вавилонской башни" начал создаваться в 2003 году - сейчас это 52 разноформатных холста, насыщенных историческими памятниками и артефактами, символами разных стран и эпох, объектами архитектуры. Вместе фрагменты образуют уникальный ансамбль, представляющий собой своего рода шифр, разгадывать который зритель может в течение многих часов. По форме уникальный арт-проект напоминает башню, однако на выставке в НХМ он представлен в виде отдельных граней из-за ограничений помещения по высоте. В будущем году "Вавилонскую башню" художник планирует завершить и показать публике.

Родственный, но совсем иной по форме проект - "Музеи мира". Посещая храмы искусства по всему миру, Виктор Альшевский вдохновился идеей создания комплекса полотен, посвященных самым знаменитым музеям. Все началось с музея "Прада" в Мадриде и продолжилось парижским Лувром и Лиссабонским национальным музеем. Проект "Музеи мира" стал продолжением одной из главных идей творчества Виктора Альшевского - идеи объединения европейских культур, их интеллектуального диалога.

Именно на базе этой идеи родился один из знаковых проектов в белорусском культурном пространстве последних лет - выставка "От Лиссабона до Владивостока". Авторство идеи выставки принадлежит Виктору Альшевскому и Чрезвычайному и Полномочному Послу Беларуси во Франции, Испании, Португалии и княжестве Монако Павлу Латушко. Проект был реализован под официальным патронатом Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства иностранных дел. В декабре 2016 года уникальная выставка, собравшая более 80 картин художников из 28 европейских стран, была презентована в Минске. Беларусь была представлена частью экспозиции "Музеи мира" Виктора Альшевского.

Экспозиция "Портрет современника" - это посвящение художника людям Беларуси, здесь зритель получает возможность познакомиться с мастерством Альшевского-портретиста.

Вместе четыре части выставки предстают перед белорусским зрителем впервые, экспозиция составлена так, чтобы каждый получил возможность читать творческую автобиографию по его полотнам. Важнейшим вопросом, который автор ставит в данном проекте, является место Беларуси в культурном контексте Европы как никогда нуждающейся сегодня в объединении на гуманитарной основе и в непрерывном интеллектуальном диалоге.

"Поиск путей к высшему духовному единству, основанному на разности культур и мироощущений, - это задача, которую я ставлю себе в творчестве на протяжении многих лет. Учиться видеть и слышать друг друга, стремление к пониманию и ощущение единого культурного контекста, в котором все мы сегодня живем, - то, что сегодня остро необходимо и художнику, и политику, и бизнесмену. Я с волнением приглашаю всех на эту выставку - давайте вместе поищем точку отсчета, которая станет опорой для будущего нашей страны в европейском культурном контексте", - сказал Виктор Альшевский.

Выставка пройдет с 8 по 30 сентября.-0-