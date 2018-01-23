Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменены на более поздние сроки проведения XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, она пройдет с 28 февраля по 4 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Главной темой XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки определена тема "Беларусь - культурная площадка Европы".

"Исторически сложилось так, что Беларусь является гостеприимной страной, где можно познакомиться с культурой, обычаями многих народов. У нас дружно живут представители многих национальностей, их культурное многообразие служит взаимному обогащению. Такая же государственная политика проводится и в отношении народов других государств, для которых наша страна стала примером миролюбия, толерантности, межнационального братства", - отметили в ведомстве.

Страна - почетный гость XXV Минской МКВЯ - Сербия. Центральный экспонент - Казахстан. Почетными гостями выставки в разные годы выступали Россия, Украина, Израиль, Казахстан, Франция, Германия, Венесуэла, Китай, Армения, Великобритания.

В программе участия почетного гостя запланирована выставка Национальной библиотеки Сербии "Сербская литература в Первой мировой войне". Пройдут творческие встречи с известным сербским прозаиком Гораном Петровичем, Даяной Лазаревич - переводчицей на сербский язык сборника Максима Богдановича "Вянок", а также сербско-белорусская литературная встреча "Творческий и научный тандем: Иван Чарота и Драган Лакичевич".

Будут организованы презентации изданного в Беларуси сборника современной сербской поэзии, книги Невены Витошевич-Чеклич "Чырвоныя кветкі Косава поля", книги "Беларусы пра Сербію і Югаславію", перевода на русский язык произведений св.Саввы Сербского "Студенички типик" и "Житие св.Сименона", подборки белорусской поэзии в сербском журнале "Повелья" и сербских выпусков журналов "Маладосць", "Полымя", "Нёман" и газеты "Літаратура і мастацтва". В Доме дружбы состоится вечер, посвященный сербской литературе.

Также ожидается широкое участие в выставке книгоиздателей из России (экспозиции "Издательские программы правительства Москвы" и "Санкт-Петербургский международный книжный салон"), Германии, Великобритании, США, Китайской Народной Республики.

Знаковым мероприятием выставки станет презентация "Энциклопедии Китая" на белорусском языке. Проект реализован в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Мининформом Беларуси и Главным госуправлением по делам прессы, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга представит в Минске музыкально-литературный вечер, посвященный 315-летию со дня основания города на Неве и совместным российско-белорусским книжным проектам.

В дни выставки пройдет IV Международный симпозиум литераторов "Писатель и время". Свое согласие на участие в симпозиуме подтвердили писатели более 20 стран.

На выставке состоится награждение победителей конкурса молодых литераторов "Першацвет". Творчеству молодых авторов будет посвящена и презентация сборника "Першацвет", выпущенного по итогам конкурса, а также книги молодого автора Станиславы Умец "Сердце Сакры: фэнтези", открывшей новую серию издательства "Мастацкая літаратура" "Время XXI".

На национальном стенде Беларуси в дни работы выставки будут организованы многочисленные встречи с авторами, издателями, художниками, презентации новых книг, круглые столы, автограф-сессии. Здесь же пройдет торжественная церемония награждения победителей 57-го Национального конкурса "Искусство книги".

Выставка пройдет в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Вход свободный.-0-