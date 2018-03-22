Минский планетарий приглашает на премьеру фильма о цивилизации майя

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерные показы полнокупольного фильма "Майя. Наблюдатели Вселенной" пройдут в столичном планетарии с 23 по 25 марта, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Фильм представляет собой калейдоскоп ярких цветов и этнических звуков, который погрузит зрителей в культуру и представления цивилизации Майя о Вселенной. "Сидя в кресле планетария, можно отправиться в незабываемое виртуальное путешествие по шести храмам народов майя: Сан-Хервасио, Чичен-Ица, Ушмаль, Ецна, Паленке и Бонампак. Эти памятники древности помогут постичь астрономические представления индейцев о ходе времени, узнать об исчислении циклов их сложного календаря и связи земной жизни майя с движениями небесных светил", - отметили в планетарии.

Картина подкупает удачным сплетением древней мифологии и новейшей науки - археоастрономии, которая возникла из союза астрономии и археологии. Фильм создан студией Frutos Digitales при поддержке Европейской южной обсерватории и Национального совета науки и технологии Мексики. Перевод и дубляж фильма выполнен Новосибирским планетарием. Кроме русского, картина доступна на английском, испанском, португальском, немецком, французском и китайском языках по предварительным заявкам.

Показы пройдут 23 марта - в 20.00; 24 марта - в 19.00; 25 марта - в 18.00. В конце фильма зрителей зовут еще на одну экскурсию - по звездному небу планетария.-0-