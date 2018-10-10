Могилевский театр кукол готовит премьеру спектакля для взрослых по Вольтеру

10 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский областной театр кукол готовит премьеру для взрослых по произведению Вольтера "Кандид, или оптимизм", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения культуры Владимир Андреенко.

Новая постановка по самой лучшей философской повести Вольтера задумана как грандиозный спектакль для взрослых. "Ведь многое описанное философом более 250 лет назад хорошо отражает то, что происходит сегодня в современном мире. Поэтому и возникло желание поставить на сцене такой спектакль под названием "Кандид, или оптимизм", - отметил директор театра.

В веселом шутливом тоне Вольтер рассказывает были и небылицы, как бы желая позабавить читателя. Но это уловка. На самом деле он меньше всего думал о развлекательности своего повествования. Ему важно было довести до читателя идеи, а они имели непосредственное отношение к социальным, политическим и философским проблемам века. "Поэтому через призму философии Вольтера, его юмор и сарказм новый спектакль - это размышление о мире, в котором еще немало предрассудков, насилия, угнетения и глупости", - отметил Владимир Андреенко.

"Это будет история про все человечество, к которой серьезно относиться не стоит, - заметил режиссер спектакля Игорь Казаков. - Хорошо, что это произведение ставится в театре кукол. Мы будем использовать разные "языки", разные материалы, разные пластические решения, театральные приемы. Главные герои - Кандид и Кунигунда – символизируют Адама и Еву, их изгнание из рая. Куклы показывают внутренние противоречия".

Необычной будет и сценография в виде условной театральной рамы-галеры, на которой все путешествуют. Это и свод дворца со ступенями, и лобное место, и место для театрального портрета. В настоящее время репетиции спектакли вошли в основную фазу и проводятся практически ежедневно. А первый показ постановки запланирован в ноябре текущего года.-0-