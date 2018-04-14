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Молодежные театры из Беларуси и зарубежья покажут на фестивале в Барановичах 18 спектаклей

Культура 14.04.2018 | 08:00

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участники VIII Международного фестиваля-семинара молодежных любительских театров "Параллельные миры", который пройдет в Барановичах 23-29 апреля, представят зрителям 18 спектаклей, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель барановичского образцового театра-студии "Параллель" Лариса Сартакова.

Наибольшее представительство на форуме у России, чьи коллективы представят 13 постановок. От Беларуси заявлено два коллектива. Артисты "Параллели" как хозяева творческой площадки выступят вне конкурса со спектаклем "Тиль". Театральный проект Артема Евсиевича из Минска привезет в Барановичи пластическую постановку "Мим". Свое прочтение "Укрощения строптивой" покажет молодежная театральная студия "Йорик" из латвийского Резекне. Германия делегировала на фестиваль Theater 11 из Бремена, который порадует зрителей комедией "Счастье привалило". Единственный представитель Украины - народный детский театр "Сорванцы" - на правах прошлогоднего обладателя Гран-при удостоился права открыть программу "Параллельных миров". В этот раз харьковчане презентуют драму "Зимы больше не будет".

"Программа получилась для всех возрастов. Ранее мы ориентировались на взрослого зрителя. В этом году треть спектаклей рассчитаны на детей и подростков, есть постановки и для самых маленьких", - отметила Лариса Сартакова. По ее словам, любители театра могут выбирать среди спектаклей различных жанров. Афиша включает трагикомедию, драму, трагедию, комедию, мистическую историю, сказочную фантасмагорию, пантомиму, поэтическую мистерию, интерактивный шоу-спектакль.

На сцене Дворца детского творчества белорусские и зарубежные артисты покажут постановки по произведениям классиков русской и мировой литературы, современных авторов. Все спектакли - на русском языке.

Помимо выступлений участников ожидает множество мастер-классов, в том числе по сценической речи, актерскому мастерству, хореографии, пантомиме. Руководителей творческих коллективов должно заинтересовать занятие по режиссуре. Программа фестиваля предусматривает в том числе проведение интеллектуальных игр, театрального боя, квеста по Барановичам, а также экскурсии в Брест, Несвиж и Мир.-0-

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Теги
Барановичи, молодежь, театр, фестиваль
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