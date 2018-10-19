Молодежный белорусско-российский оркестр выступит в Могилеве

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр отправится на гастроли в Могилев, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

Выступление коллектива состоится 22 октября на сцене областного Дворца культуры. "Специально для нынешних гастролей оркестром подготовлена новая программа, составленная из произведений славянских композиторов. В концерте прозвучат Славянский танец №8 Дворжака, Славянский марш и финал Пятой симфонии Чайковского, Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова, а также сочинение нашего современника, белорусского композитора Вячеслава Кузнецова", - отметили в Посткоме.

Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр был образован в 2008 году по инициативе Постоянного комитета Союзного государства и Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Ежегодные гастроли коллектива организовываются министерствами культуры двух стран. Состав молодежного оркестра сформирован на базе главных музыкальных вузов Беларуси и России - Белорусской государственной академии музыки и Московской государственной консерватории. Творческое руководство оркестром по традиции осуществляют сразу два опытных маэстро: дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Вячеслав Чернухо-Волич и главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Московской консерватории Вячеслав Валеев.

За время своего существования коллектив подготовил и с успехом исполнил много интересных и разнообразных концертных программ. Репертуар оркестра включает в себя широкий круг музыкальных произведений от шедевров мировой классической музыки до сочинений современных российских и белорусских композиторов. Оркестром уже накоплен серьезный гастрольный опыт. В предыдущие годы помимо городов Союзного государства (Москва, Казань, Калуга, Воронеж, Минск, Брест, Молодечно) он с успехом выступал в Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Литве. В нынешнем юбилейном для себя году коллектив принял участие в Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".-0-