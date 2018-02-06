Молодых обладателей ежегодной литературной премии "БелБренд" назовут в Минске 7 февраля

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вручение ежегодной литературной премии "БелБренд" пройдет в Доме дружбы в Минске 7 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Почетные награды получат молодые литераторы, которые представили произведения на конкурсной интернет-площадке BelBrand Presents в 2017 году. Также будет отмечена победитель специальной номинации, которую определили голосованием интернет-пользователи, - Алена Цвирко. Лауреаты литературной премии "БелБренд" кроме приза получат возможность активно участвовать в творческих проектах ассоциации "БелБренд", выступать за рубежом и поддержку на издание книги.

"Республиканский конкурс на призы "БелБренд" проводится совместно с Союзом писателей Беларуси второй раз, - пояснила руководитель секретариата ассоциации Нина Калита. - Вместе с тем мы стремимся выйти на уровень евразийского пространства, и на предстоящем мероприятии будет сделан первый шаг к этому - проанонсировано издание в 2018 году Евразийского литературного сборника произведений авторов из стран - участниц ЕАЭС. Инициатива была поддержана Евразийской творческой гильдией, представитель которой будет присутствовать на выставке".

Кроме того, на мероприятии презентуют творчество молодых белорусских поэтов, членов Союза писателей Беларуси. Будет организована выставка-продажа произведений молодых белорусских художников и скульпторов. Средства от продажи картин и арт-объектов направят на организацию медицинской помощи людям с инвалидностью и на поддержку творческих инициатив молодых художников. Творческую атмосферу салона "БелБренд" дополнят выступления лауреатов международной музыкальной премии Евразийского экономического союза Belbrand Award и исторический перформанс молодых актеров в стиле XIX века.

Организатором события выступает ассоциация защиты интеллектуальной собственности "БелБренд".-0-