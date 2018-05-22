Мультфильм "Моана" получил главную музыкальную премию

Победителем Billboard Music Awards 2018 в номинации "лучший саундтрек" победил анимационный фильм "Моана".

В данной категории за победу боролись следующие проекты: "Черная пантера", "Форсаж 8", "Величайший шоумен", "Стражи Галактики. Часть 2" и "Моана". Именно музыкальное сопровождение к мультфильму студии Walt Disney Pictures и было признано лучшим.

Напомним, что "Моана" появилась на больших экранах в 2016 году. Сюжет повествует о юной островитянке, которая отправляется в плавание к легендарному острову в компании полубога Мауи. Мультфильм собрал в прокате $650 млн при бюджете в $150 млн.