Мультфильм "Моана" получил главную музыкальную премию

Победителем Billboard Music Awards 2018 в номинации "лучший саундтрек" победил анимационный фильм "Моана".
В данной категории за победу боролись следующие проекты: "Черная пантера", "Форсаж 8", "Величайший шоумен", "Стражи Галактики. Часть 2" и "Моана". Именно музыкальное сопровождение к мультфильму студии Walt Disney Pictures и было признано лучшим.
Напомним, что "Моана" появилась на больших экранах в 2016 году. Сюжет повествует о юной островитянке, которая отправляется в плавание к легендарному острову в компании полубога Мауи. Мультфильм собрал в прокате $650 млн при бюджете в $150 млн.
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