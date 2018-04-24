Музеи Ватикана организуют ночные экскурсии для туристов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристы смогут посетить музейный комплекс Ватикана в вечернее время суток, ознакомится с хранящимися там уникальными экспонатами, а также насладиться концертной программой. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

Акция Notturni d'arte 2018 ("Ночи искусства") продлится с 20 апреля до 26 октября. В этот период каждую пятницу туристам будут доступны вечерние экскурсии по музеям Ватикана. Желающие посетить музеи после 19.00 должны будут заранее приобрести билет на сайте.

На территории музейного комплекса Ватикана хранятся ценнейшие произведения искусства, в том числе шедевры эпохи Возрождения. Начало богатейшей художественной коллекции было положено папой Юлием II, основавшим музей в XVI веке.-0-