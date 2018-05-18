"Музей утюга" откроется 19 мая в Минске

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие специализированного магазина "Музей утюга" состоится 19 мая в Минске в честь Дня возрождения Троицкого предместья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Впервые в Минске представят более 300 старинных моделей этой бытовой техники из собраний известных белорусских коллекционеров.

Посетителям предложат изделия лучших белорусских мастеров-ремесленников, картины исторического центра Минска от преподавателей и студентов Академии искусств. В отделе комиссионной торговли разместят предметы быта. С 19 по 31 мая на товары будут действовать скидки от 5% до 10%. В заведении на ул. Богдановича можно будет приобрести все 16 видов "Карты гостя".

Посетители Троицкого предместья 19 мая также смогут насладиться игрой концертного оркестра "Немига", увидеть выступления белорусских творческих коллективов и участников рыцарского клуба Дворца детей и молодежи.-0-