"Мы прыгаем выше головы" - Сергей Лазарев рассказал о премьере "N-Tура" в Минске

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подробности "N-Tура" - премьеры нового шоу, которое состоится в Минске 10 апреля, рассказал на пресс-конференции российский артист Сергей Лазарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это шоу гораздо круче предыдущих. Мы прыгаем выше головы. Выстроена определенная линия, история, которая свяжет 6 образов - 6 тематических блоков программы. Шоу обо мне, о том, как я изменился благодаря рождению ребенка. Но главным образом шоу посвящено сыну", - отметил певец.

Сергей Лазарев пояснил, что подготовка "N-Tура" началась еще в конце прошлого года. А в Минске с 2 апреля начались финальные репетиции. Вживую прозвучит 25 песен. В основу шоу лег новый альбом "В эпицентре". "Конечно, мои известные хиты тоже прозвучат, но основной костяк программы - новые песни. Шоу на 90% состоит из песен на русском языке, чтобы зритель лучше меня понимал", - поделился подробностями он.

Над мероприятием работает интернациональная команда: подготовкой шоу занимаются специалисты из Беларуси, Украины, России, Америки, Швеции, Англии, Германии. Репетиции проходят на киностудии "Беларусьфильм". Артист признался, что в павильонах очень уютно и комфортно работать. Большие павильоны позволяют построить декорации практически в 100% масштабе, что избавит от неприятных сюрпризов на "Минск-Арене", где пройдет премьера. Понравились ему и работники киностудии: люди "всегда очень добродушные, гостеприимные, отзывчивые, готовы предложить помощь".

Премьера шоу "N-Tура" состоится в Беларуси не случайно: в Минске у Сергея Лазарева находится все техническое оснащение для шоу. "Здесь собираются воедино масштабные декорации, выстраивается звук и свет", - заключил он.

Сергей Лазарев уже много лет входит в пятерку самых гастролирующих артистов, его зрелищные концерты не оставляют равнодушным ни одного зрителя, а музыкальные телеканалы каждый год номинируют шоу Лазарева на главные музыкальные премии страны в категории "Лучшее концертное шоу". В этот раз Сергей вновь обещает удивить публику незабываемой постановкой и новыми песнями. Премьера "N-Tур" приурочена к 35-летию артиста. Всех ждет масштабный праздник таланта и музыки, в котором также будет много специальных сюрпризов.-0-

Фото Оксаны Манчук.