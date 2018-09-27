На юге Италии ученые обнаружили гробницу II века до нашей эры

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от Неаполя археологи обнаружили гробницу II века до нашей эры. Ученые предполагают, что она принадлежала элите местного древнего общества, сообщает портал о науке "N+1".

Захоронение нашли французские специалисты в руинах города Кумы, который находится на территории Археологического парка Кампи Флегреи. Над входом погребальной камеры сохранилось изображение юноши, который держит в руках чашу вина и вазу, на боковых стенках изображены собравшиеся гости.

Обстановка гробницы позволяют относить ее к древнейшей знати и датировать II веком до нашей эры. Для лучшей сохранности фрески были отделены от стены и вместе с фрагментами, найденными на полу, переданы рестораторам.-0-

Фото ANSA