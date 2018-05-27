На месте съемок фильма "Белые Росы" установили фигуры героев известной кинокартины

В Гродно, на пересечении улиц Дзержинского и Курчатова установили деревянные скульптуры героев фильма "Белые Росы": Федора (Федоса) Филимоновича Ходаса и его соседа Тимофея. В скульптурную композицию включили и верного пса по кличке Валет.

Фильм "Белые Росы" снимался в 1983 году в Гродно в центральной части города, в микрорайонах Переселка и Девятовка.

Фото Леонида Щеглова