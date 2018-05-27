На месте съемок фильма "Белые Росы" установили фигуры героев известной кинокартины

В Гродно, на пересечении улиц Дзержинского и Курчатова установили деревянные скульптуры героев фильма "Белые Росы": Федора (Федоса) Филимоновича Ходаса и его соседа Тимофея. В скульптурную композицию включили и верного пса по кличке Валет.
Фильм "Белые Росы" снимался в 1983 году в Гродно в центральной части города, в микрорайонах Переселка и Девятовка.
Фото Леонида Щеглова
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