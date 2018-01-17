На мировом рынке историко-культурных ценностей много интересных для Беларуси артефактов - мнение

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мировом рынке историко-культурных ценностей много артефактов, интересных для Беларуси. Такое мнение высказал сегодня на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА директор Музея истории Могилева Алексей Батюков.
Конкретно для Могилева представляют интерес историко-культурные ценности, репрезентующие местную школу гравюры, иконописи, книгопечатания. Музей истории Могилева активно занимается поиском, благодаря поддержке горисполкома практически ежегодно пополняет коллекцию.
Одно из последних приобретений музея - книга "Апостол" Спиридона Соболя, которую общественности представили в конце ноября прошлого года. Фолиант 1632 года издания куплен у частного коллекционера одной из стран Европы при участии большого числа людей. На реализацию проекта потребовалось около пяти лет. Книга издана в типографии Кутеинского или Буйничского монастыря.
В коллекцию старинных книг Музея истории Могилева также входят Статут ВКЛ 1588 года, "Часовник" 1773 года, "Псалтырь", изданный в 1733 году, другие редкие древние книги.
Кроме того, фонды музея пополняются за счет помощи меценатов. Например, в 2017 году передана коллекция артефактов, куда входит монетоподобная подвеска, которая является репликой сребреника Ярослава Мудрого и датируется приблизительно началом XI века, еще несколько археологических артефактов. Они были переданы музею меценатом Валерием Казаковым, который давно и много сотрудничает с могилевчанами, помогает приобретать артефакты.-0-
Все материалы круглого стола "Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы"
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