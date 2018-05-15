На "Славянский базар в Витебске" уже продано и забронировано около 55 тыс. билетов

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 55 тыс. билетов на мероприятия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" уже продано и забронировано. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день продано и забронировано порядка 55 тыс. билетов, всего же мы планируем реализовать 120 тыс. билетов", - сказал Александр Сидоренко.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.

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