На участие в конкурсе "Славянского базара в Витебске" впервые поданы заявки из Гвинеи, Вьетнама и Египта

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На участие в конкурсе исполнителей эстрадной песни фестиваля "Славянский базар в Витебске" впервые поданы заявки из Гвинеи, Вьетнама и Египта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.

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