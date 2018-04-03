На участие в конкурсе "Славянского базара в Витебске" впервые поданы заявки из Гвинеи, Вьетнама и Египта

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На участие в конкурсе исполнителей эстрадной песни фестиваля "Славянский базар в Витебске" впервые поданы заявки из Гвинеи, Вьетнама и Египта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.
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