26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке будут представлены 360 экспонентов. Об этом сообщил на пресс-конференции министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Свои экспозиции для книжной выставки в Минске подготовили участники из 32 стран. Традиционно большим будет представительство на выставке белорусских издательств, а также российских - из соседней страны прибудут 64 экспонента.

"Нам очень хотелось бы, чтобы на этом книжном представительном форуме закрепились контакты с литературно-художественной периодикой, книжными издательствами Российской Федерации", - сказал министр. Примеры активного сотрудничества российских и белорусских книгоиздателей уже есть. Так, в очередной раз в выставке примет участие российское издательство "Художественная литература", будут представлены проекты, которые имеют отношение к Беларуси, и озвучены новые, планируемые к реализации в ближайшие годы. У издательства прочные и длительные контакты с Институтом литературоведения имени Янки Купалы НАН Беларуси. Они связаны с представлением белорусского фольклора, белорусского эпоса на российской площадке на русском языке, рассказал министр.

Он также добавил, что на выставке будет работать стенд Постоянного комитета Союзного государства. В числе других на нем будет представлено издание к 500-летию белорусского книгопечатания, выпущенное при содействии Посткома.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Мероприятие организуют Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-