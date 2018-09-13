На закрытии фестиваля Башмета скрипач Сергей Крылов выступит на инструменте, созданном отцом

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На закрытии XIII Международного фестиваля Юрия Башмета 20 октября всемирно известный скрипач Сергей Крылов выступит на скрипке, созданной отцом. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы форума.

Признанный музыкант традиционно играет на инструменте, который сделал специально для него известный скрипичный мастер Александр Крылов. По признанию скрипача, играет на ней он не потому, что ее сделал отец, а потому, что инструмент потрясающе звучит. Это "Страдивари ХХ века", считает Сергей Крылов.

Величайший музыкант Мстислав Ростропович назвал в свое время Сергея Крылова одним из пяти лучших скрипачей XX века. Сегодня виртуоз дает сотни концертов в год в самых крупных залах с лучшими коллективами и дирижерами мира. Он также является главным дирижером Литовского камерного оркестра.

Сергей Крылов много лет выступает на одной сцене с известным пианистом Ростиславом Кримером. Они сыграли вместе целый ряд премьер концертов для скрипки и фортепиано с оркестром в разных уголках мира.

На торжественном закрытии XIII Международного фестиваля Юрия Башмета в Белгосфилармонии скрипач Сергей Крылов выйдет на сцену в качестве приглашенного солиста. В этот вечер публика услышит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.

"Уникальный звук и фраза, блестящее форте и утонченное, почти как дыхание, пианиссимо, совершенная ансамблевость...", - так восторженно описали музыкальные критики игру East-West Chamber Orchestra в 2018 году на одном из старейших музыкальных фестивалей Европы в Варне (Болгария), а болгарским журналом "Культура" это выступление было названо знаковым событием фестиваля этого года.

За четыре года своего существования этот коллектив очень полюбился минчанам за великолепное звучание и уникальное качество исполнения. Он объединяет молодых талантливых музыкантов из разных стран Западной и Восточной Европы. Большинство из них - лауреаты самых престижных музыкальных конкурсов (Чайковского, Венявского, Паганини), концертмейстеры лучших оркестров и солисты.

Это четвертый концерт, объявленный на фестивале. Ранее сообщалось, что 10 октября на торжественном открытии фестиваля в филармонии выступят обладатели премии "Грэмми" камерный ансамбль "Солисты Москвы", Юрий Башмет, легенда на скрипке Страдивари Вадим Репин и пианист Ростислав Кример, а 12 октября в Большом зале Дворца Республики будет представлена музыкально-театральная постановка с участием в главных ролях Владимира Познера, Андрея Макаревича, Дмитрия Ситковецкого и других. Объявлен еще один концерт: 17 октября выступит всемирно известный виолончелист заслуженный артист России Александр Князев и многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, лидер белорусской команды Екатерина Галкина.

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета будет проводиться в Минске с 7 по 20 октября. По приглашению художественного руководителя фестиваля Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира. Кроме концертов звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми", как всегда, состоятся мировые премьеры и проекты в необычном формате. Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.-0-