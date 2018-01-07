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Народная артистка России Наталья Гвоздикова отмечает юбилей

Культура 07.01.2018 | 10:00
Наталья Гвоздикова в фильме "Большая перемена"
Наталья Гвоздикова в фильме "Большая перемена"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 70 лет одной из самых красивых советских и российских актрис театра и кино - народной артистке России Наталье Гвоздиковой.

Наталья Федоровна родилась в 1948 году в небольшом городке Борзя Читинской области России. У родителей была еще и старшая дочь Людмила, которая также стала актрисой.

После школы юная Наташа отправилась в Москву и поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии, где училась у легендарных педагогов Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. По окончании вуза в 1971 году начинающая актриса вошла в труппу Театра-студии киноактера, в котором прослужила до 1993 года.

Впервые на съемочной площадке Наталья Гвоздикова оказалась в 1969 году, будучи студенткой ВГИКа. Она сыграла вместе с Василием Шукшиным в социальной драме "У озера". Вскоре последовала кинокомедия "Ох, уж эта Настя", а также киноповесть "Петр Рябинкин" и лирическая комедия "Печки-лавочки".

В 1972 году актриса снялась в знаменитой многосерийной комедии "Большая перемена". После этого успеха в фильмографии Натальи Федоровны появились военная картина "Дума о Ковпаке", социальная драма "Калина красная". Несмотря на то что Гвоздиковой досталась эпизодическая роль сотрудницы телефонной станции, актриса запомнилась зрителям. Фильм стал лидером проката 1973 года, картину посмотрели 62 млн зрителей. В этот же год актриса получила роль в мелодраме "Возле этих окон...", за которой последовали "Берега" и приключенческий фильм "За облаками - небо".

Следующей звездной ролью актрисы стал образ Марии Кондратьевой-Кораблевой в прославленной ленте "Рожденная революцией", за которую Наталья Гвоздикова была удостоена Государственной премии СССР. История жизни сотрудника УГРО понравилась телезрителям, исполнители главных ролей - Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков - получили всесоюзную популярность. В 1983 году звездная пара появилась в очередной раз вместе в драме "Семь часов до гибели", где сыграли супругов Шульгиных. Роль мужа и жены стала для актеров судьбоносной.

Из кинофильмов периода 80-90-х годов выделяется психологическая лента "Опасные друзья" и драма "Ночь самоубийцы". В 1995 году актриса попала в актерский ансамбль фильма "Барышня-крестьянка".

Больше предложений ей стало поступать в XXI веке. В репертуаре Натальи Федоровны появились сказка "За тридевять земель", комедия "Нежданная любовь", мелодрама с детективным сюжетом "Русская наследница". Одной из последних работ Натальи Гвоздиковой стал криминальный телесериал "Москва. Три вокзала".

Что касается личной жизни, то первый муж Натальи Гвоздиковой не имел отношения к кинематографу, ему было сложно примириться с постоянными командировками супруги, многочисленными поклонниками, поэтому их брак оказался недолгим. Спустя время на одном из кастингов Наталья познакомилась с актером Евгением Жариковым. В первую встречу молодые люди друг другу не понравились. Позднее им пришлось год сниматься вместе в исторической драме "Рожденная революцией", тогда-то у них и завязался большой роман.

После окончания работы над фильмом Гвоздикова и Жариков поженились. В 1976 году у них родился сын Федор. Жариков-младший не пошел по стопам родителей, а стал военным лингвистом. В середине 90-х годов у Евгения Жарикова был роман с журналисткой Татьяной Секридовой, от которой у него появились сын и дочь. Несмотря на то что муж несколько лет жил на две семьи, Наталья не подала на развод. Их брак сохранился вплоть до смерти Евгения Ильича в 2012 году.

Последние годы легендарная актриса не снимается в кино. После смерти супруга Наталья Гвоздикова посвятила себя семье и творческим встречам с поклонниками. Сейчас она дает сольные концерты, а также читает стихи известных поэтов. В исполнении Натальи Федоровны звучат также песни из репертуара Аркадия Райкина, Марка Фрадкина.-0-

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знаменитость, кино, Россия
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