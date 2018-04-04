Народному артисту России Илье Резнику исполняется 80 лет

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту Российской Федерации и Украины, поэту-песеннику Илье Резнику сегодня исполняется 80 лет.

Илья Рахмиэлевич Резник родился в Ленинграде 4 апреля 1938 года. В начале Великой Отечественной войны его отец ушел на фронт, был тяжело ранен и скончался в госпитале. В раннем детстве будущий поэт пережил ленинградскую блокаду и эвакуацию с семьей на Урал. После вторичного замужества матери шестилетний Илья Резник остался жить в Ленинграде с бабушкой и дедушкой по отцовской линии.

Лукашенко поздравил Резника с 80-летием Александр Лукашенко выразил уверенность, что талант, многогранный опыт артиста и в дальнейшем будут служить обогащению культур двух стран, а преданность любимому делу - примером для многих поколений.

В школьные годы Илья Резник мечтал о военной карьере, но в старших классах у него возникла идея стать актером. Провалив экзамены в первый раз, он устроился лаборантом в медицинский институт, позже работал электриком, рабочим сцены. Несмотря на первые неудачи, молодой человек не отказался от своего намерения стать артистом. В 1958 году Резник поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, а после его окончания стал актером Театра имени Веры Комиссаржевской. За семь лет он сыграл множество ролей, пока однажды не понял, что лицедейство все-таки не его призвание.

Еще во время учебы в институте Илья Резник увлекся литературным творчеством. Он пытался писать прозу, сотрудничал с несколькими ленинградскими журналами. В 1969 году в Риге была напечатана первая книга Резника для детей "Тяпа не хочет быть клоуном". Илья Резник пишет сказки, музыкальные по ритмике веселые небылицы, наполненные юмором, любовью и нежностью к детям. В серии "Маленькая страна" вышли книжки Ильи Резника "Лесные сказки", "Корова из Комарово", "Кашалотик-кашалот". Он также является автором книг "Монологи певицы", "Двое над городом", "Избранное". В 2000 году Илья Резник открыл издательство "Библиотека Ильи Резника".

Однако Резник понял, что лучше всего ему удаются стихи. Правда, начинающий поэт долго не мог поверить, что написание песен может стать его профессией. В 1969 году состоялся блестящий дебют поэта на эстраде: его песня "Золушка" попала в репертуар Людмилы Сенчиной и вскоре стала известна всей стране. Окрыленный успехом Резник в 1972 году оставил театр и профессионально занялся сочинительством, предлагая свои песни разным артистам. Судьбу поэта окончательно изменила встреча с Аллой Пугачевой. Илья Резник переехал в Москву и несколько лет был постоянным автором певицы. Их сотрудничество оказалось наиболее плодотворным после знакомства автора с Раймондом Паулсом. На музыку знаменитого композитора Резник написал тексты песен "Маэстро", "Все могут короли" и "Вернисаж".

Свои лучшие песни Илья Резник объединил в альбом под названием "Бриллиантовые хиты". Многие известные российские исполнители имеют в своем репертуаре композиции на стихи знаменитого поэта. Он написал такие шлягеры, как "Еще не вечер", "Старинные часы", "Звездное лето", "Журавлик", "Без меня тебе, любимый мой...", "Карлсон", "Бабушка рядышком с дедушкой" и многие другие. Первый международный успех принесла Илье Резнику песня "Яблони в цвету" в исполнении Софии Ротару. Потом были награды за песню "Элегия" на музыку Оскара Фельцмана и за песню "Мольба" Александра Журбина. Резник писал целые альбомы для Татьяны Булановой, Дианы Гурцкой, Елены Ваенги и других современных исполнителей.

Илья Резник - народный артист России (2003), народный артист Украины (2013), почетный член Российской академии художеств, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Ордена Почета, обладатель различных наград и премий.

Несмотря на возраст, поэт продолжает заниматься творчеством, оставаясь признанным мэтром российской эстрады. 20 марта 2018 года он представил на кремлевской сцене авторскую программу "Юбилейный вернисаж". В концерте приняли участие такие звезды,как Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители, Жасмин, Полина Гагарина, Мария Распутина, Сосо Павлиашвили, Азиза, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Зара и другие.

Выставка "Сольфеджио" Ильи Резника. Записки на салфетках" к юбилею известного поэта-песенника работает с 4 марта по 8 апреля 2018 года в московском доме-музее М.Н.Ермоловой. На выставке представлены фотографии из архива поэта с автографами артистов Людмилы Сенчиной, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Раймонда Паулса и других, а также рисунки и шаржи Резника. Поэт рисует и записывает стихи в том числе на салфетках, отсюда и название выставки.

Премьера документального фильма "Который год я по земле скитаюсь…" к 80-летию Ильи Резника покажет российский Первый канал 7 апреля 2018 года. Съемочная группа проекта не только взяла большое интервью у юбиляра, но и побывала в питерской коммуналке, где прошло его детство, в Ленинградском институте кино, где учился будущий поэт, на Ленфильме, где он пытался начать актерскую карьеру, и в театре Комиссаржевской, а также в гостях у него самого и его супруги Ирины Романовой. Из фильма зрители узнают истории создания самых известных песен, например, "Маэстро" и других хитов Аллы Пугачевой. По окончании фильма в эфир выйдет телеверсия программы "Юбилейный вернисаж" Ильи Резника.-0-