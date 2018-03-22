Насыщенная программа и выставка-ярмарка ожидают посетителей пасхального фестиваля "Радость"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насыщенная программа и выставка-ярмарка ожидают посетителей международного пасхального фестиваля "Радость", который открылся сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот фестиваль посвящен радости. И, действительно, предстоящий праздник Пасхи - радость для всей вселенной. Главная цель мероприятий, которые организует Свято-Елисаветинский женский монастырь, - это просвещение людей духом и светом евангельского учения. А Евангелие - это благая весть, вселяющая радость в сердце каждого человека, который пытается понять смысл человеческой жизни на земле", - отметил на торжественной церемонии открытия Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

В торжественной церемонии открытия фестиваля также принимали участие младший детский хор мальчиков Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, театр "Радуйся" при Свято-Елисаветинском женском монастыре, а также народная хоровая капелла Белорусского национального технического университета.

Во время фестиваля традиционно проходят духовно-просветительские мероприятия для взрослых и детей. Как рассказали организаторы, приготовлена детская гостиная, где будут проходить творческие лаборатории, мастер-классы. Ребята будут делать мультфильмы, создавать сказки, презентации детских книг. Есть три комнаты для занятий творчеством, игр.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Представители семи стран принимают участие в пасхальном фестивале "Радость" Представлена выставка-ярмарка изделий монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии, Украины, Молдовы, Черногории, Греции. Фестиваль проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в столичном Дворце искусств по 1 апреля.

Что касается программы для взрослых, то она в основном будет проходить в конференц-зале. Здесь состоятся встречи с артистами и священниками, кулинарные и книжные презентации. В этот раз организаторы попробовали сделать индивидуальное консультирование: специально для этого оборудовали комнату с психологами. Традиционно можно будет задать вопрос священнику. Также посетителям выставки предлагают познакомиться с традициями празднования Пасхи в разных странах, в частности, Латинской и Северной Америки. Рассказывать об этом будут носители языка, которые приедут на фестиваль.

"Радость" объединит в себе духовную, культурную, детскую и благотворительную программы, а также представит выставку-ярмарку подарков, изделий из Беларуси, России, Украины, Узбекистана, Италии, Сербии, Молдовы, Черногории, Греции.

Фестиваль продлится до 1 апреля во Дворце искусств. Вход свободный.-0-