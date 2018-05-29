Национальный художественный музей Беларуси получит в дар "Натюрморт с кувшином" Осипа Любича

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси получит в дар от посольства Беларуси в Швейцарии работу Осипа Любича "Натюрморт с кувшином", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Церемония состоится 1 июня в музее. Это уже второе произведение нашего земляка, представителя знаменитой Парижской школы, живописца, графика, которое пополнит коллекцию. После тщательного изучения этот музейный предмет будет демонстрироваться на тематических выставках Художественного и других музеев Беларуси.

Важной задачей музея является создание интегральной картины развития отечественного искусства ХХ века - сложного, насыщенного перипетиями и противоречиями столетия. Витебский авангард и искусство эмигрантов, ставшее классикой Парижской школы, соцреализм и суровый стиль, нонконформисты и постмодернисты - такова пунктиром очерченная канва белорусского искусства ХХ века. Все, что сегодня находится на поверхности, до недавнего времени было известно только узким специалистам.

Реактуализация забытых и неизвестных страниц белорусской культуры и искусства начинается с конца 1980-х годов, когда под влиянием реформ перестройки в художественное пространство врывается мощный поток возвращенного художественного наследия. Начался процесс извлечения из забвения имен художников, ранее отодвинутых на периферию общественного внимания. С конца 1980-х годов в искусствоведческих исследованиях начинают фигурировать имена Марка Шагала, Казимира Малевича, Веры Ермолаевой. Уже в ХХI веке для белорусских зрителей становятся известны художники знаменитой Парижской школы - интернационального сообщества художников, обосновавшихся в Париже в первой половине ХХ века, в котором весомую роль играли художники с белорусскими корнями, эмигрировавшие кто до, а кто - после революции 1917 года.-0-