Национальный исторический музей приоткроет тайны шоколадного искусства

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Искусство шоколада" откроется в Национальном историческом музее Беларуси 25 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом информационно-выставочной работы музея Дарья Овчинникова.

"Наш проект приоткроет тайны шоколадного мира. Минчане и гости столицы смогут познакомиться с настоящим искусством шоколада, удивительными экспонатами и композициями, научатся создавать шоколадные шедевры своими руками на мастер-классах. Мы также подготовили 10 специальных зон для активности посетителей. В частности, на игровой зоне можно будет сыграть в шахматы и шашки шоколадными фигурами, а в специальной 3D-фотозоне взять в руки шоколадные экспонаты и сфотографироваться с ними", - рассказала Дарья Овчинникова.

Фото Национального исторического музея

По ее словам, для минской выставки использовано 2,5 т шоколада. Можно будет увидеть экспонаты не только из белого и молочного, но и цветного шоколада. "Мы стремимся показать, что шоколад - это не только сладкий и вкусный продукт, но и удивительный материал, с помощью которого наш мир можно сделать более добрым и красивым", - подчеркнула заведующая отделом.

Выставка "Искусство шоколада" во время мирового турне побывала уже в более чем 20 городах Азии, и ее смогли посетить свыше 1 млн человек. В 2019 году ее планируют представить в Пекине, Токио и Сеуле.

Выставка будет работать в Национальном историческом музее по 8 января 2019 года. Шоколадные экспонаты можно будет увидеть ежедневно с 11.00 до 19.00.-0-