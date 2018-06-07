Национальный костюм и народные промыслы Вьетнама покажут в Историческом музее Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный костюм и народные промыслы Вьетнама представит выставка в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

На выставке можно будет увидеть коллекцию традиционных лакокрасочных изделий, один из самых древних промыслов Вьетнама бамбуковые и ротангские изделия, керамику из деревни Батчанга, известную с XV века. Особый раздел выставки составляют 20 костюмов этнических групп Вьетнама, среди которых традиционное платье Аозай. Разные регионы страны представлены коллекцией кукол в этнических костюмах, а также многими другими изделиями из шелка и парчи.

Выставка предоставляет возможность лучше понять и полюбить традиционную культуру Вьетнама. Народные промыслы этой страны имеют давние традиции. Они связаны с местами проживания людей - деревнями и даже отдельными улицами - и проявляются в их изделиях, безупречных по исполнению. В деревнях Вьетнама проживают талантливые художники и мастера, которые сохраняют, передавая из поколения в поколение свою культурную самобытность, квинтэссенцию ремесла и искусства. Именно поэтому каждое произведение отличается собственной идентичностью, содержит неповторимые эмоции. Работы мастеров далеко известны за пределами Вьетнама и приобрели популярность как в странах Юго-Восточной Азии, так и в других уголках планеты, интегрируясь в мировую культуру.

Открытие выставки состоится 13 июня, работать она будет по 15 июня. Экспозиция организована по программе Дней культуры Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь, которые пройдут с 11 по 17 июня.-0-