Названы лучшие работы фотоконкурса "Беларусь и Китай моими глазами"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колорит двух стран передали в своих работах участники фотоконкурса "Беларусь и Китай моими глазами". Итоги творческого состязания подведены в Национальной библиотеке, где экспонировалась выставка работ финалистов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.
Финалисты конкурса "Беларусь и Китай моими глазами" определены в пяти номинациях. Первое, второе и третье места соответственно заняли: в номинации "Дух дружбы и сотрудничества" - Александра Михайлова, Гань Чаовэй и Александр Горбаш, "Человек. Семья. Общество" - Татьяна Ивашко, Оксана Щерба и Чжэн Минхуэй, "Культура и традиции" - Максим Артишевский, Ли Исянь и Алексей Дворак, "Архитектура. Достопримечательности" - Светлана Кукса, Сунь Ваньтин и Максим Соколов, "Природа" - Ван Шивэй, Лю Лу и Дмитрий Сайковский.
Как отметили в библиотеке, конкурс вызвал большой интерес среди фотолюбителей и профессионалов, освещающих взаимодействие культур различных стран и народов. В нем приняли участие более 140 человек: слушатели институтов Конфуция, студенческая молодежь из университетов двух стран, сотрудники совместных белорусско-китайских компаний, а также школьники, которые изучают китайский язык.
В работах отражена неповторимость двух далеких друг от друга стран - Беларуси и Китая. У каждой своя богатая культура и национальные традиции, однако есть нечто, крепко связывающее и объединяющее два народа - общие ценности и красота человеческих отношений.
Организаторы мероприятия - Национальная библиотека Беларуси, отдел по делам образования Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, Белорусский национальный технический университет и Институт Конфуция по науке и технике БНТУ.-0-
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