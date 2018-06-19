Названы обладатели премий СГ по литературе и искусству за 2017-2018 годы

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатели премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы определены сегодня на заседании Высшего государственного совета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Премии присуждены композитору народному артисту России Олегу Иванову, авторскому коллективу в составе дирижера народного артиста России Валерия Полянского и заслуженного работника культуры РФ Александра Шанина, балетмейстеру народному артисту СССР Валентину Елизарьеву.

Премии Союзного государства присуждаются за значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией и вручаются один раз в два года. Впервые премия была присуждена в 2002 году.-0-