Никас Сафронов привезет в Минск выставку "Весна впечатлений"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Художественной галерее Михаила Савицкого 3 марта откроется новая персональная выставка известного российского художника Никаса Сафронова под названием "Весна впечатлений".

Автор лично приедет в Минск к открытию выставки: 3 марта в 15.00 пройдет творческая встреча с Никасом Сафроновым. Зрители смогут задать художнику свои вопросы, получить автограф и сделать совместное фото.

Новая выставка "Весна впечатлений" с подзаголовком "Никас. Живопись. Оптимизм" продлится с 3 марта и до 22 апреля и будет работать с 11.00 до 20.00. Выходной - понедельник.

Экспозиция состоит из более 100 живописных и графических работ художника: портретов государственных деятелей и звезд мирового шоу-бизнеса, символистских и кубистических композиций, а также полотен в технике DreamVision, за которую художник был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Это самая большая подборка картин Сафронова. Она уже побывала в России, Украине, Казахстане, Бахрейне. Планируются показы во Франции, Италии, Германии и других странах.

Выставка в Минске пройдет при поддержке Мингорисполкома.

Белорусская публика уже знакома с творчеством Никаса Сафронова - четыре года назад персональную выставку художника в Минске посетили свыше 20 тыс. зрителей.

В мае 2014 года портрет Владимира Мулявина кисти художника Никаса Сафронова продавали на аукционе в Минске. Цена картины взлетела в шесть раз - с 5 тыс. до 32 тыс. евро.

Также Никас Сафронов писал картину к чемпионату мира по хоккею, который проходил в 2014 году Минске.-0-