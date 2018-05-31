Номинация по обряду "Юраўскі карагод" будет рассмотрена ЮНЕСКО в 2019 году

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинация по белорусскому обряду "Юраўскі карагод" в деревне Погост Житковичского района Гомельской области будет рассмотрена ЮНЕСКО в 2019 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор фонда "Культурное наследие и современность" Алла Сташкевич.

Белорусский элемент включен в перечень файлов, которые будут рассмотрены комитетом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на его четырнадцатой сессии в ноябре-декабре 2019 года. Это кандидатуры для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, предложения по реестру лучших практик и просьбы об оказании международной помощи на сумму свыше $100 тыс. Перечень в составе 51 элемента опубликован на сайте ЮНЕСКО.

"Юраўскі карагод" претендует на внесение в Список нематериального культурного наследия человечества, нуждающегося в срочной охране. Обряд, приуроченный к весеннему празднику Юрья, проводят ежегодно, он имеет в Беларуси статус нематериальной историко-культурной ценности.

В Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, включен обряд "Калядныя цары" в деревне Семежево Копыльского района Минской области.

В этом году Беларусь ожидает заключения международного экспертного сообщества по еще одному элементу нематериального наследия - национальному файлу "Празднование в честь иконы Матери Божьей Будславской". Решение по нему в 2016 году межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО отложил, высказав несколько замечаний. Они были устранены, и доработанный файл будет повторно рассмотрен на сессии в ноябре-декабре нынешнего года. -0-