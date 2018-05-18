Новинки белорусского книгоиздания представлены на выставке-ярмарке в Варшаве

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новинки белорусского книгоиздания представлены на Варшавской книжной выставке-ярмарке, которая открылась в столице Польши 17 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
Посетителям представлена возможность познакомиться с лучшими книжными образцами всех тематических направлений. Кроме того, на стенде представлена экспозиция книг польских авторов, изданных в Беларуси.
После торжественной церемонии открытия выставки состоялась презентация белорусского стенда, в которой приняла участие руководитель Культурного центра Беларуси при посольстве Республики Беларусь в Республике Польша Илона Юревич.
Также прошла презентация книги Янки Купалы "А хто там iдзе?" и книги Николая Малявко "Спадчына".
Всего более 800 экспонентов из 32 стран принимают участие в этом книжном форуме, который продлится до 21 мая.-0-
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