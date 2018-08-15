Новую музейную экспозицию создадут в Брестской крепости до конца года

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости до конца текущего года создадут новую музейную экспозицию, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

В Брестской крепости реализуют проект Союзного государства, который предусматривает проведение капитального ремонта, реставрации и музеефикации сооружений в мемориальном комплексе. "Ведутся работы в полубашне юго-восточной казармы (так называемом барбакане), на руинах казармы 333-го стрелкового полка, - ремонтируются подвалы, занимаемся также кровлей юго-западной казармы в районе Тереспольских ворот", - рассказал Григорий Бысюк. После завершения капитального ремонта в юго-восточной казарме будет создана новая музейная экспозиция. В 2014 году там открылся "Музей войны - территория мира".

У посетителей появится возможность побывать и в полубашне. В семи залах будет представлена история Брестской крепости с момента ее основания вплоть до окончания Великой Отечественной войны. В выставке планируется задействовать современные технологии. Руководство мемориального комплекса совместно со специалистами определяется с художественным решением экспозиции. Планируется, что она откроется в декабре.

На сохранение сооружений Брестской крепости из бюджета Союзного государства в 2018-2020 годах предусмотрено выделение более 319,2 млн российских рублей. Будут реализованы 16 мероприятий, связанных с ремонтом, реставрацией, консервацией и музеефикацией объектов мемориального комплекса.

Брестская крепость неизменно входит в топ популярных достопримечательностей Беларуси и СНГ. В январе-июле текущего года в мемориальном комплексе побывали 390 тыс. туристов более чем из 30 стран мира. Всего с момента открытия в 1956 году Музея обороны легендарную цитадель над Бугом посетили свыше 24 млн человек.-0-