Новый спектакль Пинигина "Толерантность" рассказывает европейскую историю

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый спектакль Николая Пинигина "Толерантность", премьера которого состоится 27 и 28 апреля на сцене Национального академического театра Янки Купалы, рассказывает европейскую историю. Об этом художественный руководитель Купаловского рассказал журналистам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Николай Пинигин обратился к пьесе французского автора Ясмины Реза "Бог резни", написанной в 2006 году. На белорусскую сцену спектакль выходит под названием "Толерантность", но оригинальное название пьесы присутствует на афише - таково было условие драматурга. Как пояснил худрук Купаловского, с просьбой о замене названия к автору он обратился, чтобы избежать ассоциаций, что это история о войне.

По словам Николая Пинигина, это скорее не белорусская, это европейская история. Она о проблемах, с которыми сталкиваются в Европе, в связи с миграцией, о том, до какой степени можно быть толерантным. Эта пьеса о том, что война может начаться с любой конфликтной ситуации, поскольку в каждом из нас есть не только человеческое, но и звериное, считает худрук Купаловского.

Локальную историю двух супружеских пар, обсуждающих драку сыновей, рассказывают на сцене актеры Виктория Чавлытко, Александр Зеленко, Александр Павлов, Светлана Аникей и Марина Гордиенок. Ссора обычных людей указывает на глобальные мировые проблемы.

Над сценографией работал Руслан Вашкевич.

Премьерные показы пройдут также 4 и 29 мая.-0-