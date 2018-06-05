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Объявлен кастинг ведущих для детского "Евровидения-2018"

Культура 05.06.2018 | 12:51
Детское "Евровидение-2018" Новости темы Детское "Евровидение-2018"
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кастинг ведущих для детского "Евровидения-2018" объявила Белтелерадиокомпания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Претендовать на роль ведущих масштабного международного шоу могут яркие, харизматичные и целеустремленные люди - взрослые и дети в возрасте от 9 до 14 лет.

Кандидаты на роль ведущих масштабного мероприятия должны отлично владеть английским языком, уметь держаться на сцене, превосходно импровизировать, работать в кадре, а также иметь за плечами опыт работы в прямом эфире и участие в крупных телевизионных проектах.

По итогам кастинга организаторы выберут ведущих, которые наиболее гармонично впишутся в общую концепцию музыкального форума. Счастливчикам предстоит непростая задача: работать на основной сцене для многомиллионной аудитории телезрителей и параллельно общаться с участниками в грин руме, потому что именно там - самые яркие моменты и искренние эмоции.

Чтобы поучаствовать в отборе, претендентам необходимо прислать свою фотографию и короткий презентационный ролик с рассказом о себе на электронный адрес: eurovision@tvr.by. Главные критерии видео - креативность, информативность и лаконичность.

Последний день приема заявок - 15 июля. Все подробности - на сайте медиахолдинга www.tvr.by.

Имена ведущих детского "Евровидения-2018" станут известны после того, как экспертная группа проекта под контролем ЕВС изучит видеозаписи всех претендентов и выберет лучших.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий форума выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-

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Теги
дети, Евровидение, конкурс, музыка
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