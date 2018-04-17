Объявлен прием заявок на участие в Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на участие в V Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов принимаются до 25 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

К участию в конкурсе приглашаются певцы из всех стран, закончившие высшие музыкальные учебные заведения (обучающихся в них) или работающие (выступающие) в профессиональных музыкальных театрах. Участвовать в конкурсе могут женщины, родившиеся не ранее 1983 года, и мужчины, родившиеся не ранее 1980 года.

V Минский международный Рождественский конкурс вокалистов пройдет в три тура, первые два - в сопровождении фортепиано, третий тур - в сопровождении оркестра. В третьем туре (финале) конкурса участникам предстоит исполнить развернутую сцену из оперы классического или современного репертуара. Третий тур пройдет на главной сцене театра.

Призовой фонд конкурса составляет сумму, эквивалентную $28 тыс. Обладатель Гран-при конкурса получит денежный приз в размере, эквивалентном $10 тыс., лауреат I премии будет награжден суммой, эквивалентной $8 тыс., лауреат II премии удостоится денежного приза в $6 тыс., а лауреат III премии получит $4 тыс. в эквиваленте. Предусмотрены специальные призы (ангажементы на выступление) от членов жюри.

Ознакомиться с положением о конкурсе и заполнить форму заявки для участия можно на официальной странице конкурса на сайте Большого театра Беларуси. Заявления на участие в конкурсе принимаются на официальный электронный адрес конкурса: competition@bolshoibelarus.by.

V Минский международный Рождественский конкурс вокалистов пройдет 14-19 декабря. Организатор конкурса - Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.-0-