Обладателем Гран-при хореографического конкурса "Звездочет" стали могилевчане

15 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Обладателем Гран-при Открытого республиканского хореографического конкурса международного фестивального проекта "Звездочет" стала танцевальная группа "Радуга" заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового эстрадного театра-студии "Радуга" (г.Могилев), сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Кроме фирменной статуэтки звездочета, победитель получил право постпродвижения и пакет PR-услуг для коллектива, на презентационный проморолик от партнера проекта STUDIO108, интервью в прямом эфире программы "ДНК" радио "Культура" Белтелерадиокомпании и возможность представить страну в итоговом гранд-фестивале "Звездочет".

Всего в танцевальном конкурсе, который прошел в Могилеве на минувших выходных, приняли участие более тысячи ребят и молодых людей различных танцевальных направлений из всех регионов страны. Вне зависимости от занятого места каждый коллектив увез с собой сладкие подарки и сувениры от партнеров проекта.

Оргкомитетом также были учреждены ценные призы педагогам, подготовившим наибольшее количество номеров в рамках конкурса, и коллективу, привезшему больше всего участников. В этих номинациях победили соответственно руководитель студии Golden Step Жанна Мешкова и студия танца и театра Murashi из Молодечно.

Фестивальный проект включает в себя несколько жанров: вокальный, хореографический, театральный и театры мод, победители которых представят страну в итоговом многожанровом гранд-фестивале "Звездочет" в декабре. В его формате также пройдет конкурс, но уже с участием представителей из других стран. Проект стартовал в молодежной столице в начале года с конкурса вокалистов.

Организаторами фестивального проекта выступают отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского горисполкома, Могилевская городская организация "Белорусский союз женщин", городская организация БРСМ, индивидуальный предприниматель Антоненко Ю.В., при поддержке интернет-ресурса "Могилев Live" и международного фонда "Фонд Бенефис. Премьера идей: культура, образование, спорт, бизнес" (г. Волин, Польша).-0-