Областной конкурс "Песни юности наших отцов" пройдет 14 марта в Орше

13 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни "Песни юности наших отцов", посвященный 80-летию образования Витебской области, 14 марта принимает Орша, сообщили БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

Песенные баталии пройдут на сцене Дома культуры железнодорожников. По итогам зональных отборочных туров, которые состоялись в Докшицах и Толочине, в финале примут участие 18 солистов и 8 ансамблей. Они готовили на выбор две популярные в 1930-2005 годах песни. Первая по теме "Человек труда - звучит гордо", второе произведение - шлягер.

Конкурс проводится по двум номинациям - солист-вокалист и вокальный ансамбль. Кроме этого, предусмотрен приз жюри за лучшую подтанцовку.

Цели творческого состязания - поддержка талантливых молодых исполнителей; повышение уровня исполнительского мастерства; патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения на лучших образцах песенного жанра прошлых лет; отбор молодых талантов для участия в республиканских, а также международных конкурсах и фестивалях. -0-