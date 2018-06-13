Образ лошади в искусстве XVII-XXI веков представит выставка в НХМ

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 произведений европейских, белорусских, русских художников XVII-XXI веков составили выставку "Equos. Koс. Лошадь" из коллекций Музея Южного Подляшья (Бяла-Подляска, Польша) и Национального художественного музея Беларуси. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в НХМ, выставка пройдет с 15 июня по 26 августа.

Экспозиция призвана познакомить зрителя с темой лошади в изобразительном (живопись, скульптура, оригинальная и печатная графика) и декоративно-прикладном искусстве. Она позволит продемонстрировать, как художники разных эпох, художественных школ, стилей и направлений интерпретировали образ коня в различных жанрах искусства - от батальных сцен до пейзажа, которые в рамках выставки слагаются в единый иппический жанр (от греческого hippos - лошадь).

Выставка "Equos. Koс. Лошадь" станет своеобразной презентацией Музея Южного Подляшья и продолжит традицию тесного плодотворного сотрудничества Национального художественного музея, посольства Польши в Беларуси и Польского института в Минске. На протяжении последних лет в музее состоялись многочисленные выставочные проекты, организованные по инициативе и при поддержке польских партнеров. В их числе "Мастера польского рисунка" из коллекций Подлясского музея в Белостоке и Окружного музея в Сувалках (2017), "Наполеон Орда. Иллюстрированная энциклопедия страны" из коллекции Национального музея в Кракове (2017), "Польский пейзаж. Франтишек Ришард Мазурек. Живопись" (2017), "Радзивиллы: судьбы страны и рода" (2017).-0-