Образы полешуков представит фотовыставка в Гомеле

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Палешукі" открывается 25 августа в музее истории города Гомеля (музее печати и фотографии), сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Основу экспозиции составят фотоработы Наталии Дорош. Снимки были сделаны с 1976 по 1985 годы. Черно-белые пленочные кадры показывают портреты жителей деревни Букча Лельчицкого района Гомельской области, жизнь в труде и быту, чарующие пейзажи.

"Представленные фото не подвергались редактированию или обработке. Работы искренние, пронзительные, как и главные герои сюжетов", - отметили в музее.

Наталия Дорош родилась в Гродно. Фотографией увлеклась с юных лет. Ее работы удостоены дипломов и наград республиканских и международных конкурсов.

Выставка "Палешукі" будет работать в музее истории города Гомеля по 25 сентября.-0-