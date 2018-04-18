Общество должно быть активным участником в решении вопросов охраны историко-культурного наследия - мнение

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общество должно быть активным участником в решении вопросов охраны историко-культурного наследия. Такое мнение высказали участники круглого стола в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт в области историко-культурного наследия, член правления фонда "Культурное наследие и современность" Игорь Чернявский отметил, что перед странами во всем мире, в том числе перед Беларусью, стоит задача пропаганды информации о наследии. По мнению директора фонда "Культурное наследие и современность" Аллы Сташкевич, важно сформировать сообщество заинтересованных граждан, которое было бы активным участником при решении вопросов по охране историко-культурного наследия. Вместе с тем нельзя не признать, что этот процесс продолжительный.

Кроме того, Алла Сташкевич обратила внимание, что нет профессиональной площадки, где эксперты в этой сфере могли бы вести диалог, делится своими знаниями с молодежью. Экспертное сообщество должно объединяться в институции, убеждена она. "У нас отсутствует экспертный центр, который на профессиональной основе решал бы вопрос политики в этой области: создавал документы, занимался образовательными инициативами, работал с ЮНЕСКО, Советом Европы и другими структурами. Нет экспертной площадки, где бы специалисты обсуждали, что делать дальше", - заявила Алла Сташкевич.

Заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир считает, что главная проблема сегодня - кадровая. Зачастую этими вопросами в регионах занимаются люди, не имеющие необходимой подготовки.

Кроме того, по мнению Натальи Хвир, нет объективной оценки ответственности в случае нарушения. Она привела пример, когда за возведение несогласованной пристройки к зданию в историческом центре Бреста виновный получил штраф в одну базовую величину. Зачастую нарушение происходит из-за незнания законодательства, поэтому необходимость продвижения знаний, образовательных программ как для специалистов, так и для граждан является актуальной, подчеркнула она.-0-