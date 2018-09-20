Около 200 изданий Библии на разных языках мира экспонируются в Минске

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издания Библии разных конфессий на разных языках мира - памятники мирового значения, многие из которых никогда ранее не демонстрировались в странах Центральной и Восточной Европы, представлены на выставке "Беларусь и Библия" в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал на церемонии открытия директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский, около 200 уникальных рукописных и старопечатных раритетов книжной культуры, отражающих историю создания, распространения и сохранения Библии, смогут увидеть посетители выставки до 21 октября. "На этой выставке нам хотелось представить Библию как книгу общечеловеческих ценностей, важных для народов всего мира. Независимо от принадлежности к конфессиям, от того, на каком языке говорим, мы все объединены ценностями, почитаемыми веками", - сказал он.

Заместитель министра культуры Александр Яцко в свою очередь отметил, что в экспозиции выставки почетное место занимают белорусские экспонаты. Достижения отечественной книжно-письменной культуры показаны как неотъемлемая часть общемирового духовного наследия. Из фондов Национальной библиотеки Беларуси экспонируются рукописные Торы, Евангелия, Апостолы XVІ-XXІ вв., издания белорусского первопечатника Франциска Скорины и его последователей, переводы библейских текстов на белорусский и европейские языки, а также примеры художественного оформления Священного Писания лучшими мастерами XVІ-XXІ вв.

По словам Митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, национальная белорусская библейская школа уникальна тем, что она включает как восточную, так и западную традиции переводов Святого Писания. Открытие в Минске международной выставки "Беларусь и Библия" логично - это означает, что вклад страны в популяризацию Библии и Святого Писания высоко оценен, сказал он.

Написанные 5-4 тыс. лет тому назад клинописью на глиняных табличках тексты из Ура - родины Авраама; оригинальную рукопись "библии Античности" - "Илиады" Гомера - папирус на греческом языке; уникальные свитки Мертвого моря ("Кумранские рукописи"), которым более 2 тыс. лет и которые хранят самые ранние тексты большинства книг Ветхого Завета; самые древние фрагменты Нового Завета (II-III вв. н.э.); библейские рукописи на древних языках: греческие, латинские, коптские, самаритянские, армянские, индийские, китайские и другие; оригиналы Библий Гутенберга, Лютера и Скорины; первопечатные книги многих народов и стран, первые переводы Библии на национальные языки; древние белорусские библейские рукописи и старопечатные книги; почти все переводы Библии на белорусский язык; оригиналы гравюр Альбрехта Дюрера, Сальвадора Дали и других знаменитых художников, сделанные на библейские сюжеты - это все составляет уникальную коллекцию.

Выставка организована Национальной библиотекой Беларуси совместно с некоммерческой организацией "Группа исследования рукописей" (Manuscript Research Group, США). Часть экспонатов представлена из 11 государственных и частных коллекций США, Великобритании, и Израиля.

Посетить уникальную международную выставку "Беларусь и Библия" смогут обладатели читательского билета библиотеки, а также ее экскурсанты без дополнительной платы.-0-

Фото Оксаны Манчук