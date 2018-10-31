Опера "Марни" и балет "Сильфида" - проект TheatreHD обещает яркий ноябрь

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнем месяце осени будет насыщенная программа показов в рамках проекта TheatreHD. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Среди премьер - мюзикл "Смешная девочка" лондонского Savoy Theatre, эксцентричная постановка "Безумие Георга III" и остроумная британская драма "Аллилуйя!". В прямой трансляции минчане увидят эстетически совершенную оперу "Марни" на сцене Метрополитен Опера и романтический балет "Сильфида" в постановке Большого театра России.

Одни из главных хитов проекта с одним из величайших актеров современности - это постановки "Франкенштейн: Камбербэтч" и "Гамлет: Камбербэтч". Всем, кто еще не видел Бенедикта Камбербэтча в роли Франкенштейна, а Джонни Ли Миллера в роли существа, представляется отличная возможность наверстать упущенное. Спектакль "Франкенштейн: Камбербэтч" покажут 4 ноября в кинотеатре "Мир" (Гомель) и 7 ноября в Falcon Club Бутик Кино (Минск). Самый ажиотажный британский спектакль последних лет "Гамлет: Камбербэтч" вернется на экраны Silver Screen Galileo (Минск) 20 ноября и кинотеатра "Центральный" (Минск) 25 ноября.

TheatreHD продолжит показывать документальные картины о гениальных творцах. 18 ноября кинотеатр "Центральный" предлагает посмотреть фильм "Нуреев: Его сцена - весь мир" о жизни Рудольфа Нуреева, легендарного артиста балета и одного из самых значительных танцовщиков XX века, которому удалось полностью изменить восприятие мужского танца в классическом балете. 7 ноября в Silver Screen Velcom cinema и 28 ноября в Falcon Club Бутик Кино можно увидеть фильм "Дали: в поисках бессмертия" о жизни, искусстве и истории любви одного из самых известных представителей сюрреализма.

В ноябре TheatreHD в Беларуси порадует премьерами любителей как оперы, так и балета. 10 ноября в кинотеатре "Центральный" в прямой трансляции из Метрополитен Опера можно посмотреть оперу "Марни", основанную на романе Уинстона Грэма и вдохновленную одноименным фильмом Альфреда Хичкока. Это история о красивой молодой женщине, которая живет под вымышленными именами и изображает разные личности. Действие происходит в 1950-х.

11 ноября в кинотеатре "Центральный" можно перенестись в Большой театр и увидеть нежный и трепетный балет "Сильфида". В его основе лежит шотландская легенда о деве воздуха, которая лишается жизни из-за погони за призрачной мечтой.

13 ноября Silver Screen Velcom cinema приглашает отправиться в детективное приключение с необычным героем, рассказанное самым современным театральным языком. Уникальную постановку Королевского Национального театра "Загадочное ночное убийство собаки" называют самым совершенным образцом театрального проникновения во внутренний мир аутиста. Пятнадцатилетний подросток Кристофер, главный герой спектакля, берется расследовать странное убийство соседской собаки, что приведет юношу к раскрытию еще одной тайны и заставит совершить полный приключений вояж из родного городка Суиндона в далекий Лондон.

13 ноября в кинотеатре "Центральный" и 21 ноября в Falcon Club Бутик Кино покажут постановку "Смешная девчонка" лондонского Savoy Theatre. Как и многие мюзиклы 60-70-х годов, спектакль стал ностальгическим трибьютом золотому веку довоенного бродвейского музыкального театра. Главная героиня - бойкая и предприимчивая Фанни, юная танцовщица, в которую в начале действия никто не верит. Но смешная девчонка сохраняет свой оптимизм несмотря ни на что.

14 ноября в Falcon Club Бутик Кино можно посмотреть остроумную британскую драму "Аллилуйя!". В центре сюжета палата йоркширской больницы, которую излишне деятельный менеджер Колин, главный злодей пьесы, собирается прикрыть. Сноровистому Колину противостоит бодрый отряд старичков, которые не собираются сдаваться без боя.

Вся эксцентрика британской монархии предстанет перед столичными зрителями 20 ноября в кинотеатре "Центральный" в постановке "Безумие Георга III". За внешним блеском королевского двора скрываются интриги и жестокая борьба за власть.

Уже по традиции TheatreHD предлагает несколько шекспировких постановок на любой вкус. "Виндзорские насмешницы", современная адаптация с актуальными шутками, анимационными вставками и дополнительными персонажами, вернется на экраны Silver Screen Velcom cinema 21 ноября. Увидеть актера Иэна МакКеллена в роли Короля Лира можно 11 ноября в кинотеатре "Мир" (Гомель) и 27 ноября в кинотеатре "Центральный" (Минск) в постановке "Король Лир". А 28 ноября Falcon Club Бутик Кино приглашает на спектакль "Зимняя сказка", который и завершит осенний сезон проекта.-0-