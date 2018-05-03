Определены победители творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны имена победителей VII Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Церемония награждения победителей радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", который проводил Первый национальный канал Белорусского радио состоится 4 мая в 14.30 у стенда Белтелерадиокомпании на выставке "СМІ ў Беларусі".

В этом году участниками проекта захотели стать 332 конкурсанта, в том числе 178 - в номинации "Эстрадный вокал", 101 - "Инструментальная музыка (солисты)", 18 - "Инструментальная музыка (дуэт, трио, квартет)", 35 - в номинации "Наследие".

Творчество конкурсантов оценивало профессиональное жюри во главе с председателем, народным артистом Беларуси, заместителем председателя Белорусского союза композиторов Эдуардом Зарицким.

Результаты прослушивания живого исполнения в Большой студии Дома радио следующие: в номинации "Эстрадный вокал" Гран-при досталось Круглик Ирине (17 лет, Могилев), в номинации "Инструментальная музыка, солисты" - Блинковой Екатерине (15 лет, Минск), в номинации "Инструментальная музыка, ансамбли" - квартету флейтистов Богачевой Наталье, Вильчик Елизавете, Титову Юрию, Шадриной Зое (Минск), в номинации "Наследие" - Бурло Полине (16 лет, Минск). В этих номинациях также присуждены первые, вторые и третьи места.

Специальные дипломы "За артистизм" присуждены вокальной группе образцового ансамбля народной музыки "Танок", дуэту "Усмешка" (Завертнев Назар, баян, Герасименко Кристина, домра, Бобруйск), Объедовой Анне, "За виртуозность исполнения" - Курловичу Никите, "За выразительное исполнение песни белорусского автора" - Ломако Ангелине, "За исполнительскую выразительность" - Рибенковой Виктории, "За проникновенность исполнения" - Булатовской Анастасии.

Спецприз "За творческий поиск" принято решение вручить Терзи Марии, "За творческую индивидуальность" - Абдекальдер Мариам, Кебиковой Наталье, Крнета Меланье, Селицкой Ксении, Титовой Елене, "За творческую харизму и исполнительское мастерство" - Мазалю Никону, "За творческую харизму" - Титович Анне, "За чувство стиля" - Сидоровой Юлии, "За яркий сценический образ" - фольк-медиа группе "Сонейка", Альхафес Марии, Мармыш Яне, Филиппович Владе, Фургал Николь.

За яркое исполнение авторского произведения спецприз вручат Новик Маргарите, за яркое раскрытие образа - Звягову Ивану, Лясковской Анастасии, Штенникову Антону, за яркую интерпретацию произведения белорусского автора - Чеславской Дарье. Спецприз "Надежда" присужден Дмитрачковой Анастасии, Фомичу Алесю.

Музыкальные произведения в исполнении победителей и обладателей специальных призов можно будет услышать в эфире Первого национального канала. В частности, радиослушателей ожидают встречи с победителями и дипломантами конкурса.

За успешное выступление на предыдущем VI Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусі", проводившемся в 2016 году, 26 лауреатов (солисты и коллективы) отмечены стипендиями и премиями Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.-0-