Останки Сальвадора Дали перезахоронены в Каталонии

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки всемирно известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали повторно захоронены в Театре-музее испанского города Фигераса, расположенного в Каталонии. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на заявление фонда "Гала - Сальвадор Дали".
Процедуру захоронения, завершившуюся в ночь на 16 марта, контролировал патологоанатом Нарсис Бардалет, который бальзамировал тело Дали после его смерти в 1989 году.
Эксгумация останков Сальвадора Дали была произведена в июле 2017 года по настоянию испанки Пилар Абель Мартинес, заявившей, что она является дочерью художника. По результатам анализа ДНК эта информация была опровергнута.-0-
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