Открытый конкурс диджеев объявлен в Полоцке

15 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Открытый конкурс диджеев "Дорогу молодым" объявлен в Полоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

К участию приглашаются молодые или начинающие диджеи учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, предприятий и организаций Полоцка и района, а также просто желающие в возрасте от 16 до 31 года. К конкурсу допускаются те, кто играет музыкальные сеты на оборудовании cdj Pioneer любой модели с применением компакт-дисков. Приветствуется и хореографическое сопровождение группы поддержки. Количество участников в группе поддержки не ограничено. Музыкальная программа, предоставляемая для публичного аудио-визуального воспроизведения, не должна превышать 30 минут.

Заявки на конкурс принимаются до 29 июня. Подведение итогов состоится 1 июля на главной сценической площадке Полоцка во время "Битвы диджеев", которая пройдет на молодежной дискотеке "Молодежь - будущее нашей страны!", посвященной Дню молодежи. Квалифицированное жюри путем закрытого голосования назовет трех победителей. Обладателя приза зрительских симпатий определят с помощью голосования непосредственно во время проведения мероприятия.

Всех победителей ждут призы.-0-