23 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Открытый литературный интернет-конкурс "Центр Европы-2018" объявлен в Полоцке, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Полоцкой районной централизованной библиотечной системы Анна Поцелуйкина-Врублевская.

Международный литературный фестиваль проводится во второй раз с целью выявления творчества талантливых писателей, в том числе молодых, пишущих на русском и белорусском языках. К участию в нем приглашаются авторы литературных произведений в возрасте с 18 лет независимо от членства в творческих союзах и объединениях, места жительства и гражданства. Их вниманию предлагаются номинации "Поэзия", "Рассказ", "Языком Янки Купалы и Якуба Коласа" (стихи на белорусском языке), "Художественный перевод", "Верлибр" и "Полоцк - колыбель белорусской государственности" (стихи на русском и белорусском языках).

Первый дистанционный этап проводится по интернету до 31 мая. Затем начнется работа жюри, которому предстоит выбрать достойные произведения. Их авторы будут лично приглашены на заключительный второй этап конкурса. Тогда и будут озвучены имена победителей - в начале сентября, на праздновании Дня города в Полоцке.

В 2017 году конкурс привлек значительное внимание творческой интеллигенции: свои работы прислали 165 авторов из 12 стран, отметила Анна Поцелуйкина-Врублевская. В финал прошли 113 сочинителей, представляющих Беларусь, Россию, Азербайджан, Болгарию, Украину, Казахстан, Германию, Великобританию, Израиль и Молдову.-0-