Памятный знак Владимиру Дубовке откроют во время фестиваля "Звіняць цымбалы і гармонік"

8 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международный фестиваль народной музыки "Звіняць цымбалы і гармонік" открывается сегодня в Поставах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Поставском райисполкоме.

Трехдневный фестиваль, который посвящен Году малой родины, станет самым насыщенным и разноплановым за все годы. В нем примут участие любительские ансамбли народной музыки, инструментальные группы, фольклорные инструментальные коллективы и индивидуальные исполнители на народных музыкальных инструментах со всех областей Беларуси и пяти зарубежных стран - России, Латвии, Литвы, Эстонии и даже далекой Индии. В нынешнем году фестиваль пройдет под девизом "Дуда - покліч часу".

"Участниками мероприятий станут около 400 человек. Как никогда задействовано много площадок - больше десяти в городе и пять на селах и в агрогородках. Красной нитью через все фестивальные мероприятия пройдет тематика малой родины, земляков, своих корней. Будет открыт памятный знак уроженцу Поставщины поэту Владимиру Дубовке в его родной деревне Огородники. Появится фотогалерея руководителей района. Кроме того, в этом году отпразднуем 30-летний юбилей Груздовского цимбального оркестра, от которого началось фестивальное движение", - рассказали в райисполкоме.

Начнется фестиваль с литературного праздника и презентации трех изданий: песенного сборника с творчеством поставских композиторов и поэтов, справочника "Гордость нашего края" об ученых-земляках, а также сборника исторических материалов о Поставщине на историко-культурной карте Беларуси. С концертом выступит Национальный академический народный оркестр Беларуси имени И. Жиновича. Запланированы различные конкурсы, выставки, театрализованное представление, концерты любительских и профессиональных коллективов, военного духового оркестра. Будет работать творческая лаборатория по вопросам развития народного творчества, пройдет огненное шоу. Для молодежи организуют развлекательную программу с участием лучших диджеев области. По традиции праздник завершится гала-концертом.

Учредителями фестиваля выступили Министерство культуры, Витебский облисполком и Поставский райисполком.

За всю историю фестиваля в творческом состязании сразились около 9 тыс. музыкантов. На форуме выступали представители более 20 стран. С 1992 года он носит статус международного.-0-