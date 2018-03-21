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Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики
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МТБанк и ЕБРР заключили соглашение о предоставлении синтетического кредита в белорусских рублях для финансирования малого и среднего бизнеса
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07:52
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В Остине прогремел взрыв, ранен один человек
07:40
В мире
Устроивший стрельбу в школе в Мэриленде ученик умер от ранений
07:35
В мире
О роли искусства, звездах шоу-бизнеса и "Евровидении" - Лукашенко встретился с талантливой молодежью
07:25
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Пазнайце верш па першых радках - тэст БЕЛТА да Сусветнага дня паэзіі
Культура
21.03.2018 | 08:25
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Новости рубрики Культура
Ганцевичские мастера подготовили выставку к Всемирному дню кукольника
08:25
Пазнайце верш па першых радках - тэст БЕЛТА да Сусветнага дня паэзіі
08:25
Списки жертв преступлений фашистов представлены на выставке "Хатынь - святыня национальной памяти"
Вчера 17:16
Причина течи в крипте князей Радзивиллов в Несвиже устранена
Вчера 12:59
Классику японского кино покажут в Минске 3-8 апреля
Вчера 11:23
Старинными песнями-веснянками будут встречать весну на обрядовом празднике в Ельском районе
Вчера 07:50
Александр Ефремов: команда фильма "Иди и смотри" не представляла, что снимает шедевр
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Театр эстрады приглашает познавательно и музыкально провести весенние каникулы
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Лукашенко рассказал о планах по благоустройству в Год малой родины
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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Сквозь огненные версты
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Годовщина хатынской трагедии
22 марта 1943 года сожжена белорусская деревня Хатынь. Вместе с деревней были сожжены или расстреляны 149 человек.
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Союзные парламентарии обсудят формирование общего информпространства Беларуси и России
Наблюдатели от Парламентского собрания считают выборы президента России открытыми и легитимными
Си Цзиньпин призвал к усилиям по превращению Китая в модернизированную социалистическую державу
Экономика
БПС-Сбербанк рассказал подробности программы кредитования на покупку автомобилей Geely
Фермерским хозяйствам отменили плату за проект отвода земельного участка
Конструкторское бюро легковых автомобилей будет создано в Беларуси в I полугодии
Происшествия
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП под Ивье, в котором погибла мать троих детей
В Минском районе автомобиль сбил подростка
На трассе М1 в Борисовском районе похитили 700 м снегозащитной сетки
Общество
Минобразования: мероприятия весенних каникул будут посвящены Году малой родины
Должностные лица ОАЦ получили право составлять протоколы об административных правонарушениях
Заявки на конкурс имени Спасовича для юристов и журналистов принимаются до 2 апреля
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ОИ-2018 и Паралимпиада показали, что для белорусских женщин нет ничего невозможного
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Потенциал женщин в разных сферах деятельности становится все более заметен
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Николай Шерстнев
Будущее страны зависит от того, какие цели ставит перед собой подрастающее поколение
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Сергей Кругликов
"СКИФ-Недра": ученые создают суперкомпьютеры и ПО для повышения эффективности геологоразведочных работ
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Европейские эксперты проверят результаты стресс-тестов БелАЭС
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Ученые реализуют союзную программу по микро- и оптоэлектронике "Луч"
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Белорусские ученые работают над инновационными методами иммунотерапии онкозаболеваний
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Почти 40% исследователей в белорусской академической науке - женщины
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Интервью
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Дружба лежит в основе сотрудничества с Беларусью
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В жизни не стоит бояться начинать все с нуля
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Минчанка в 85 лет побеждает в марафонах и собирается на шоу к Галкину
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Дмитрий Шамко
В запасе год: выбираем свой статус
Мнения
Михаил Орда
Декрет о занятости позволит улучшить ситуацию с трудоустройством в малых населенных пунктах
Мнения
Максим Рыженков
ОИ-2018 и Паралимпиада показали, что для белорусских женщин нет ничего невозможного
Мнения
Сергей Рахманов
Результаты президентских выборов в России имеют важное значение для белорусско-российских отношений
Интервью
Мостафа Овейси
Дружба лежит в основе сотрудничества с Беларусью
Мнения
Марианна Щеткина
Потенциал женщин в разных сферах деятельности становится все более заметен
Регионы
Приемы граждан в регионах ускоряют решение проблем местных жителей - Евсеев
Три новых гостиницы и три хостела планируется открыть в этом году в Гродно
В Могилевской области с 1 апреля ограничат лов всех видов рыбы
Спорт
Сборная Беларуси на домашнем ЧМ по конькобежному спорту будет представлена 18 спортсменами
Белоруска Александра Саснович вышла во 2-й круг теннисного турнира в Майами
Волейболистки "Минчанки" впервые пробились в финал континентального турнира - Кубка ЕКВ
Технологии
Мобильное приложение для изучения ПДД презентовали в Минске
Богатейший человек планеты вышел на прогулку с робособакой
Япония начала разработку законодательной базы для летающих автомобилей
В мире
Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске
Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку
Прах Стивена Хокинга захоронят рядом с могилами Ньютона и Дарвина
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Слезы градом: британец заснял как уничтожают его Ferrari
Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари
Disney снимет фильм по мультфильму "Леди и Бродяга"
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Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
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Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
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Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
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Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
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Александр Новакович,
Виталий Стригельский
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IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту в Минске
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Татьяна Якубович,
Элина Брага,
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Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования
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Андрей Зубков
22 февраля
Что ждет белорусскую глубинку?
Пресс-конференция
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22 февраля
Совершенствование медицинского обслуживания в Минске
Пресс-конференция
Юрий Бондарь,
Владимир Спиваков,
Максим Берин,
Алексей Скрипко
9 февраля
V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
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21 марта, 12:00
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Адам Рошек,
Александр Новакович,
Виталий Стригельский
20 марта
IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту в Минске
Онлайн-конференция
Артем Юшкевич,
Сергей Костров
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Круглый стол
Андрей Ромашко,
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Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
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